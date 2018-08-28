2018-08-28T11:58:15+03:00
Общество

Запрет на продажу алкоголя в День знаний в Ростовской области перенесли с 1 сентября 2018 на 3-е

Магазины закроют полки с пивом и водкой 3 сентября 2018
Оксана АРТЕМОВА
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..Фото: Татьяна Коркина
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В Ростовской области запрет на розничную продажу алкоголя в День знаний вступит в силу 3 сентября. Несмотря на то, что в большинстве школ торжественные линейки решили не переносить и провести в субботу, 1 сентября, День трезвости состоится именно в понедельник. Сввязано это с особенностями местного законодательства. Дело в том, что в статье 92 областного закона № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области» сказано, что если День знаний приходится на выходной, то Днем трезвости объявляется следующий за ним рабочий день. В 2018 году этим днем стало 3 сентября.

В департаменте потребительского рынка подчеркивает, что данный запрет касается исключительно розничной торговли, но не заведений, оказывающих услуги общественного питания.

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