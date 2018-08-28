2018-08-28T15:13:35+03:00
Общество

В Суворовском районе появится парк площадью 10 га

Но пока здесь растут 300 деревьев
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Проект нового паркаПроект нового паркаФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Власти Ростова-на-Дону обещают благоустроить парк имени 70-летия Победы, который находится в новом Суворовском районе. Предполагается, что общая площадь зеленой территории, где в скором времени должны появиться детские и спортивные площадки, составит 10 га.

- Здесь уже растут более 300 деревьев, однако основная часть будущего парка на настоящий момент пустует, отсутствуют места для отдыха и спорта, не развита инфраструктура, - поясняют в администрации города. - Рабочей группой принято решение о продолжении развития концепции природного парка с сохранением естественного ландшафта и посадкой растений, характерных для донского региона.

Будут также благоустроены пруды, сеть тропинок и зона спортивных развлечений.

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