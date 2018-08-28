В Суворовском районе появится парк площадью 10 га
Власти Ростова-на-Дону обещают благоустроить парк имени 70-летия Победы, который находится в новом Суворовском районе. Предполагается, что общая площадь зеленой территории, где в скором времени должны появиться детские и спортивные площадки, составит 10 га.
- Здесь уже растут более 300 деревьев, однако основная часть будущего парка на настоящий момент пустует, отсутствуют места для отдыха и спорта, не развита инфраструктура, - поясняют в администрации города. - Рабочей группой принято решение о продолжении развития концепции природного парка с сохранением естественного ландшафта и посадкой растений, характерных для донского региона.
Будут также благоустроены пруды, сеть тропинок и зона спортивных развлечений.