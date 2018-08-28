2018-08-28T15:20:05+03:00
Экономика

Имущество признанной банкротом авиакомпании «Донавиа» распродается на торгах за 1,5 млрд рублей

В список входят земли, здания, автомобили и оборудование
Александр СТЕПАНОВ
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"Донавиа" в свое время выполняла, по сути, функции базового перевозчика в старом аэропорту Ростова-на-Дону, который находился на территории города на пр. Шолохова. Фото: официальный сайт."Донавиа" в свое время выполняла, по сути, функции базового перевозчика в старом аэропорту Ростова-на-Дону, который находился на территории города на пр. Шолохова. Фото: официальный сайт.
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Арбитражный управляющий по делу о банкротстве авиакомпании «Донавиа» объявил о проведении торгов по имуществу этого акционерного общества.

Как значится в карточке должника на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в списке всего примерно полторы сотни лотов, общая стоимость которых по номиналу оценивается в сумме чуть больше 1,5 млрд рублей.

Львиная доля — это оборудование, комплектующие и инструмент для ремонта и обслуживания авиатранспорта, включая лайнеры типа Boeing и Airbus. Кроме того, там же несколько зданий — в основном, технического назначения (цеха, например), с десяток автомобилей — как грузовых, так и легковых, в том числе пара Volkswagen Passat с госномерами серии АРО и ААА и Kia Ceed с номерами серии ХХХ, стоимость от 300 до 520 тысяч рублей (правда, год выпуска и состояние не указаны).

Впрочем, самый дорогой лот — за 1,2 млрд рублей — это земельный участок на пр. Шолохова площадью в 30 соток, на котором «расположены строения, принадлежащие должнику», однако они «непригодны к эксплуатации и требуют строительно ремонтных-работ».

Компания «Донавиа», бывшая, по сути, базовым перевозчиком старого аэропорта, который находился в черте города, прекратила свою деятельность весной 2016-го, а спустя полтора года она была признана банкротом.

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