2018-08-28T16:46:25+03:00
Общество

В общественном транспорте Ростова-на-Дону появились билеты

Пассажир должен не только получить билет, но просканировать его QR-код
Илья БОГОМОЛОВ
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Как считывать билет с QR-кодом в транспорте.Как считывать билет с QR-кодом в транспорте.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В ростовском транспорте появились билеты с QR-кодом. Как сообщили в администрации города, при оплате проезда наличными водитель обязан выдать пассажиру разовый билет с информацией о действующем тарифе и индивидуальным номером. Это необходимо для учета всех поездок, совершаемых с помощью любых инструментов оплаты. Эксперимент покажет реальные данные о пассажиропотоке.

- Это уникальная информация. Транспортные предприятия смогут оптимально использовать свой парк с учетом загруженности маршрутов. Планирования и распределение бюджетных средств для транспортной отрасли станет более эффективным, - говорит заместитель гендиректора ООО «АРПС» Алексей Торицын.

Также муниципальные транспортные предприятия получают доступ к объективной информации о выполнении плана водителями при закрытии смены. Первыми под такую схему попал транспорт МУП «РТК».

Пассажиры должны сразу после покупки билета приложить его QR-код к камере считывания для подтверждения оплаты. В противном случае проезд будет считаться не оплаченным даже при наличии билета. Терминал должен сообщить: «Оплата наличными», на экране появится надпись: «Регистрация наличного платежа», после чего пассажир может проходить в салон.

Билет действителен на одну поездку и приобретается только у водителя. В других точках продаж его не купить. При использовании разовых билетов скидки не будет - стоимость проезда в автобусах составляет 24 рубля, в троллейбусах и трамваях – 17 рублей.

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