2018-08-28T16:04:29+03:00
Происшествия

Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону: горит трава в районе Кумженской рощи

Клубы дыма видно из разных точек города
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный"Фото из группы ВК "Ростов Главный"
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Сегодня днем, 28 августа, многих ростовчан напугал дым, поднимающийся с западной окраины города. Люди массово звонят в экстренные службы, так как дымом заволокло целый район.

Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, горит трава около Кумженской рощи. Других данных пока нет. Подобный пожар уже происходил в текущем месяце.

Накануне Управление по делам ГО и ЧС администрации города предупреждало, что, по информации Ростовского гидрометеоцентра, 27-29 августа в донской столице сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс.

Во избежание возникновения ландшафтных пожаров граждан просили не разводить костры, не сжигать мусор и сухую растительность, не бросайте непотушенные сигареты в траву, с балконов, из окон транспорта, не оставляйте после пикника мусор и тлеющие угли в мангале.

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