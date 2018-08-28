Соцсети: на Северном сотрудники аварийной бригады помогли задержать подозреваемого в нападении на таксиста

СЕГОДНЯ 16:51 2018-08-28T16:52:57+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники аварийной бригады помогли задержать подозреваемого в преступлении. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, все случилось на улице Добровольского. Пассажир такси отказался платить деньги, мало того, начал угрожать ножом. Против дебошира выступили коммунальщики, которые скрутили злоумышленника, не дав ему возможности сбежать.

Жители города одобрили такой поступок.

- Будет ли положена выплата за помощь в задержании преступника? - тут же поинтересовались в комментариях.

Нашлись и юристы, которые пояснили, что налицо вооруженный разбой, то есть нападавшему светит уголовное дело, а в перспективе - до семи лет лишения свободы.