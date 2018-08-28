На трассе Ростов - Волгодонск при столкновении трех машин погибли два человека
Во вторник, 28 августа, на трассе Ростов - Волгодонск произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, 21-летний водитель Renault Logan при торможении не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где врезался в Renault Sandero и «семерку».
- В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и 16-летний пассажир Renault Logan, также получили травмы и были доставлены в больницу два человека, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Еще одна авария со смертельным исходом случилась накануне, 27 августа, на трассе Элиста - Зимовники. 34-летний водитель не справился с управлением, вылетел с обочины, где автомобиль опрокинулся. Автомобилист скончался до приезда скорой помощи.