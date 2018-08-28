2018-08-28T17:06:07+03:00
Происшествия

На трассе Ростов - Волгодонск при столкновении трех машин погибли два человека

На месте работают автоинспекторы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверка. Фото: УГИБДД РОПо факту аварии начата проверка. Фото: УГИБДД РО
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Во вторник, 28 августа, на трассе Ростов - Волгодонск произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, 21-летний водитель Renault Logan при торможении не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где врезался в Renault Sandero и «семерку».

- В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и 16-летний пассажир Renault Logan, также получили травмы и были доставлены в больницу два человека, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Еще одна авария со смертельным исходом случилась накануне, 27 августа, на трассе Элиста - Зимовники. 34-летний водитель не справился с управлением, вылетел с обочины, где автомобиль опрокинулся. Автомобилист скончался до приезда скорой помощи.

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