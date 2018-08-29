Крупный пожар прервал хоккейный матч "Ростова"

СЕГОДНЯ 09:21 2018-08-29T09:28:29+03:00

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Вечером 28 августа в Ростове-на-Дону был прерван матч хоккейных клубов "Ростов" и "Россошь". Первый период игры прошел под давлением хозяев. Команды разошлись со счетом 4:0.

- В начале второго периода наша оборона немного расслабилась из-за более чем комфортного преимущества в счете. "Россошь" медлить не стала, и за короткий отрезок дважды смогла забросить. Взбодрившись, "кондоры" побежали в атаку и забили пятый гол, - рассказали в пресс-службе ХК "Ростов".

Но затем из-за активно распространяющихся по западной окраине города ландшафтных пожаров часть западного жилого массива, в том числе и "Ice Arena", была обесточена. В связи с этим игра была прервана, и на табло остался счет 5:2. Сегодня, 29 августа, запланированный матч состоится в ранее установленное время - в 11:00.