2018-08-29T10:57:03+03:00
Общество

Возобновилась подача воды в Азов, прекращенная из-за крупного пожара

Несколько часов город был без воды
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подача воды в Азов, прекращенная из-за крупного пожара в Кумженской роще, возобновлена. Напомним, возгорание началось накануне, 28 августа. Из-за ветра огонь начал быстро распространяться. Ликвидировать открытое горение удалось только спустя 16 часов. Из-за прекращения подачи электроэнергии на водоканал Азова остановился забор воды и последующая подача на очистные сооружения.

На данный момент аварийная ситуация устранена, город снова с водой, а пожарные продолжают работать на месте крупного ландшафтного возгорания на границе Ростова-на-Дону и Азовского района.

- Подразделения МЧС России проводят окарауливание места горения и проливают тлеющие очаги, - пояснили в региональном службе спасения.

Площадь пожара составила 10 га. В тушении участвовали свыше 100 человек, которые задействовали два десятка единицы техники.

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