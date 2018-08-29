Машинам запретят останавливаться на участке улицы Волкова в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-29T10:31:45+03:00

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Департамент автомобильных дорог Ростова информирует. С целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности уличной сети с 23 сентября будет запрещена остановка транспорта по южной стороне улицы Волкова на участке от проспекта Космонавтов до дома по адресу Волкова, 18.

Также в связи с ремонтом дороги по проспекту Стачки на участке между улицами Малиновского и Пескова с 16 сентября по 1 октября будет ограничено движение.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом путепроводов по улице Нансена с 13 сентября будет организовано одностороннее движение транспортных средств по улице Фрунзе - на участке от Буденновского проспекта до улицы Стадионной в западном направлении.

А еще в связи с продолжением стройки гостиницы на Богатяновском спуске, 31 возле этого здания с 15 сентября до 31 декабря будет продлено ограничение движения транспорта.