В центре Ростова-на-Дону автоинспекторы демонтировали незаконные парковочные ограждения

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-29T10:59:15+03:00

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Сотрудники автоинспекции Ростова-на-Дону провели рейд в центре города (по улицам Тургеневская, Ульяновская, Баумана, Темерницкая, Суворова, Социалистическая, Станиславского и др) на предмет проверки ограждений, которые установлены.

- Было обследовано 21 парковочное место, в результате составлены семь актов, два административных протокола, выдано семь предписаний, - рассказали «КП-Ростов» в УГИБДД РО.

Металлические конструкции были демонтированы и изъяты.

Как поясняют в госавтоинспекции, самовольная установка препятствий на дорогах общего пользования является нарушением правил дорожного движения, за что предусмотрено наказание (штраф на граждан - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических - трехсот тысяч рублей).

В ближайшее время автоинспекторы обещают провести еще один рейд, но уже по другим улицам центральной части города.