2018-08-29T11:04:29+03:00
Спорт

Футболист "Ростова" Аяз Гулиев сменил имидж

После дебютного гола за "желто-синих" полузащитник решил изменить образ
Виктор ГОВОРОВ
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Аяз Гулиев: 19 августа в матче с "Енисеем" (на фото слева) и вчера на тренировке (на фото справа)Аяз Гулиев: 19 августа в матче с "Енисеем" (на фото слева) и вчера на тренировке (на фото справа)Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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21-летний полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев решился на смену имиджа: он побрил голову, оставив лишь бороду. Еще в домашнем матче 4-го тура против "Енисея" (в этой игре Гулиев открыл счет своим голам за "желто-синих", видео роскошного мяча смотрите ниже) полузащитник был с аккуратной прической. А вчера тренировался только с бородой, чем стал похож на бойцов смешанных единоборств, особенно на Хабиба Нурмагомедова - действующего чемпиона UFC в легком весе. Кстати, сам Аяз в одном из интервью признался, что является поклонником различных боев и следит за карьерой Хабиба.

Полузащитник молодежной сборной России Аяз Гулиев перешел в "Ростов" из московского "Спартака". Контракт полузащитника с "желто-синими" рассчитан на четыре года.

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Дебютный гол Аяза Гулиева за "Ростов"
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