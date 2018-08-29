Футболист "Ростова" Аяз Гулиев сменил имидж
21-летний полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев решился на смену имиджа: он побрил голову, оставив лишь бороду. Еще в домашнем матче 4-го тура против "Енисея" (в этой игре Гулиев открыл счет своим голам за "желто-синих", видео роскошного мяча смотрите ниже) полузащитник был с аккуратной прической. А вчера тренировался только с бородой, чем стал похож на бойцов смешанных единоборств, особенно на Хабиба Нурмагомедова - действующего чемпиона UFC в легком весе. Кстати, сам Аяз в одном из интервью признался, что является поклонником различных боев и следит за карьерой Хабиба.
Полузащитник молодежной сборной России Аяз Гулиев перешел в "Ростов" из московского "Спартака". Контракт полузащитника с "желто-синими" рассчитан на четыре года.
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