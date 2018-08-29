2018-08-29T11:29:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону перекрыли Пушкинскую из-за чемодана

Очевидцы выложили снимки в сеть
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".
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В Ростове-на-Дону из-за подозрительного чемодана перекрыли часть улицы Пушкинской. Как сообщают очевидцы, на место прибыли службы экстренного реагирования, кинологи с собаками и сапер. А прохожие вели фактически прямую трансляцию с места события.

- Ничего опасного не нашли, - успокоили в социальных сетях, добавляя, что "внутри чемодана ничего не было, только несколько журналов и какой-то пакет с тканью".

Несмотря на шумиху, большинство ростовчан в комментариях высказались за подобную осторожность, так как она никогда не повредит.

Кто-то написал, что рано утром на Пушкинской видел пьяного мужчину с похожей поклажей - «шел мимо Публичной библиотеки. точнее больше опирался на чемодан, чтобы не упасть».

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