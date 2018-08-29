2018-08-29T15:28:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение на Ворошиловском проспекте до 2019 года

Ограничения связаны с ремонтом и строительством новых домов
Оксана АРТЕМОВА
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..Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Ростове-на-Дону ограничат движение на части Ворошиловского проспекта. Как сообщает пресс-служба администрации города, запрет вступит в силу 1 сентября 2018 года. Речь идет об одной полосе движения в створе дома №17 по улице Суворова (на пересечении с проспектом Ворошиловским).

Также одну полосу закроют для проезда машин по правой стороне улицы Красноармейской рядом с домом №66 (в районе Халтуринского переулка). Здесь начинается строительство нежилого здания.

Ограничения продлятся до 31 декабря 2018 года.

Напомним, также сегодня стало известно, что с 23 сентября будет запрещена остановка транспорта по южной стороне улицы Волкова на участке от проспекта Космонавтов до дома по адресу Волкова, 18 (подробности)

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