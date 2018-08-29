В Ростовском зоопарке родился малыш гуанако

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-29T15:38:15+03:00

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В ростовском зоопарке - пополнение в семействе гуанако. У мамы Эрны, которая родилась здесь же, на донской земле в 2015 году, и папы Принца (его привезли к нам из Калининграда в 2007-м) на свет появился малыш Анчар. Имя выбрали не случайно. Дело в том, что в зоопарке всех родившихся в 2018 году малышей положено называть на букву А.

Сейчас самка вскармливает детеныша молоком, и так, по словам сотрудников зоопарка, будет продолжаться до осени (в среднем вскармливание молоком длится четыре месяца). Но уже сейчас гуанако наблюдает за взрослыми и копирует их: начинает добавлять в рацион траву, листья и веточки кустарников.

Новорожденного малыша показывают посетителям. Анчар вместе с родителями живет в зоопарке, в вольере рядом с детской площадкой.