Старт грибного сезона: на больничных койках с отравлениями очутились три человека
Не успел стартовать грибной сезон, как медики Ростовской области зафиксировали три случая отравления. Семья собирала дикорастущие грибы в лесополосе, а после ужина всем неожиданно стало плохо.
Также сотрудники управления Роспотребнадзора по Ростовской области изъяли почти 30 килограммов грибов у торговцев, которые не смогли представить на них сопроводительные документы.
В целях предупреждения отравлений дикорастущими грибами Управление Роспотребнадзора по Ростовской области рекомендует:
- не собирать грибы в лесополосах, парках и т.п.,
- не покупайть дикорастущие грибы на рынках, в местах несанкционированной торговли, в том числе, вдоль автотрасс;
- всегда помнить о том, что ядовитые грибы растут рядом со съедобными и бывают очень похожи на них;
- не есть грибы, в съедобности которых вы не уверены;
- ни в коем случае не кормить дикорастущими грибами детей;
- в случае отравления обращайтесь за медицинской помощью.
Дикорастущие грибы - это смертельная опасность!