Старт грибного сезона: на больничных койках с отравлениями очутились три человека

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-29T15:58:51+03:00

Роспотребнадзор по Ростовской области напоминает: на территории Ростовской области грибы собирать не рекомендуется

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Не успел стартовать грибной сезон, как медики Ростовской области зафиксировали три случая отравления. Семья собирала дикорастущие грибы в лесополосе, а после ужина всем неожиданно стало плохо.

Также сотрудники управления Роспотребнадзора по Ростовской области изъяли почти 30 килограммов грибов у торговцев, которые не смогли представить на них сопроводительные документы.

В целях предупреждения отравлений дикорастущими грибами Управление Роспотребнадзора по Ростовской области рекомендует:

- не собирать грибы в лесополосах, парках и т.п.,

- не покупайть дикорастущие грибы на рынках, в местах несанкционированной торговли, в том числе, вдоль автотрасс;

- всегда помнить о том, что ядовитые грибы растут рядом со съедобными и бывают очень похожи на них;

- не есть грибы, в съедобности которых вы не уверены;

- ни в коем случае не кормить дикорастущими грибами детей;

- в случае отравления обращайтесь за медицинской помощью.

Дикорастущие грибы - это смертельная опасность!