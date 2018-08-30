Под Ростовом-на-Дону фура протаранила иномарку с катером на прицепе

СЕГОДНЯ 07:56 2018-08-30T07:59:10+03:00

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Вечером 29 августа на трассе М-4 "Дон" под Ростовом произошла авария, из-за которой образовалась многокилометровая пробка. По предварительным данным сотрудников полиции, около 16:20 в районе поселка Красный Колос грузовик "догнал" иномарку Land Cruiser, которая везла на прицепе катер. Последний ракололся и часть его вылетела на дорогу. Участники ДТП перегородили движение, из-за чего на трассе быстро стал образовываться затор в северном направлении.

О пострадавших не сообщается, однако сотни водителей испытали значительные трудности - пробка растянулась до самого Ростова, да еще на несколько часов.

- Пробень из-за этого просто адовая! Мы объехали (в Новочеркасск) оленьими тропами. Сейчас 21:28, смотрю, Аксай до сих пор стоит... - написал пользователь социальной сети Константин.