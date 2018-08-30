В Ростовской области приостановили продажу опасного обезболивающего

СЕГОДНЯ 08:14 2018-08-30T08:55:15+03:00

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Росздравнадзор изымает таблетки "Беллалгина" из аптек Ростовской области. Лекарство не отвечает установленным требованиям по показателю "посторонние примеси".

- Территориальному органу Росздравнадзора по Ростовской области обеспечить контроль за изъятием из обращения и уничтожением в установленном порядке указанной партии недоброкачественного лекарственного препарата, - говорится в приказе надзорного ведомства.

Известно, что таблетки (10 штук в пачке) произвела фармацевтическая компания, которой владеет ростовская фирма. Недочет выявили в одной партии препарата, но Росздравнадзор сообщает о приостановлении продажи и иных партий данной серии лекарства.

Напомним, "Беллалгин" принимают против болей при таких заболеваниях как гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спастический колит и других недугах желудочно-кишечного тракта.