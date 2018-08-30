В Ростовской области приостановили продажу опасного обезболивающего
Росздравнадзор изымает таблетки "Беллалгина" из аптек Ростовской области. Лекарство не отвечает установленным требованиям по показателю "посторонние примеси".
- Территориальному органу Росздравнадзора по Ростовской области обеспечить контроль за изъятием из обращения и уничтожением в установленном порядке указанной партии недоброкачественного лекарственного препарата, - говорится в приказе надзорного ведомства.
Известно, что таблетки (10 штук в пачке) произвела фармацевтическая компания, которой владеет ростовская фирма. Недочет выявили в одной партии препарата, но Росздравнадзор сообщает о приостановлении продажи и иных партий данной серии лекарства.
Напомним, "Беллалгин" принимают против болей при таких заболеваниях как гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спастический колит и других недугах желудочно-кишечного тракта.