2018-08-30T08:55:15+03:00
Здоровье

В Ростовской области приостановили продажу опасного обезболивающего

В таблетках "Беллалгина" нашли посторонние примеси
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Росздравнадзор изымает таблетки "Беллалгина" из аптек Ростовской области. Лекарство не отвечает установленным требованиям по показателю "посторонние примеси".

- Территориальному органу Росздравнадзора по Ростовской области обеспечить контроль за изъятием из обращения и уничтожением в установленном порядке указанной партии недоброкачественного лекарственного препарата, - говорится в приказе надзорного ведомства.

Известно, что таблетки (10 штук в пачке) произвела фармацевтическая компания, которой владеет ростовская фирма. Недочет выявили в одной партии препарата, но Росздравнадзор сообщает о приостановлении продажи и иных партий данной серии лекарства.

Напомним, "Беллалгин" принимают против болей при таких заболеваниях как гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спастический колит и других недугах желудочно-кишечного тракта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону установят звезду заслуженному учителю Эмилию Мазину
В мэрии Ростова-на-Дону заявили, что облправительство переедет в высотку в новом микрорайоне на месте старого аэропорта
Отключения света в Ростове-на-Дону 31 августа 2018: кто останется без электричества
Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»
Три человека погибли в аварии с мотоциклом в Ростове-на-Дону
Шатающийся фонарный столб в центре Ростова-на-Дону угрожает упасть на голову прохожему
Под Ростовом-на-Дону фура протаранила иномарку с катером на прицепе
Бердыев высказался о "Ростове" Карпина
Старт грибного сезона: на больничных койках с отравлениями очутились три человека
В Ростовской области система «112» полностью запущена в эксплуатацию
В Ростовском зоопарке родился малыш гуанако
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Ворошиловском проспекте до 2019 года
Донской парламент: благодаря принятым ранее решениям экономика Ростовской области в плюсе
В Ростове-на-Дону перекрыли Пушкинскую из-за чемодана
Футболист "Ростова" Аяз Гулиев сменил имидж
В центре Ростова-на-Дону автоинспекторы демонтировали незаконные парковочные ограждения
Машинам запретят останавливаться на участке улицы Волкова в Ростове-на-Дону
Возобновилась подача воды в Азов, прекращенная из-за крупного пожара
Крупный пожар прервал хоккейный матч "Ростова"