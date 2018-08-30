Шатающийся фонарный столб в центре Ростова-на-Дону угрожает упасть на голову прохожему
Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое 29 августа в сквере на пересечении улицы Красноармейской и переулка Островского. Очевидец зафиксировал, как одна из опор уличного освещения качается под действием легкого ветерка.
- Шатается фонарный столб. Что будет при сильном ветре? Он реально может кого-то придавить! - возмущается автор ролика Эдуард Ходаков.
- Когда упадет и кого-нибудь убъет, тогда приедут ремонтировать, - ответила ему ростовчанка Ольга Федорова.
В комментариях под видео горожане называют данные столбы платиковыми и пенопластовыми, указывая на хлипкость этих конструкций. Старожилы вспоминают, что раньше столбы были чугунными и уж точно не шатались.
Почините столб 29.8.2018 .Ростов-на-Дону Главный