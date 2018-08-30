2018-08-30T10:00:02+03:00
Общество

Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»

Авиабилеты на популярные направления от 1 827 рублей на вылеты до конца марта
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Фото: Антон ПедькоФото: Антон Педько
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Авиакомпания "Уральские авиалинии" подготовила специальное предложение. Только до 5 сентября включительно вы можете приобрести авиабилеты по цене от 1 827 рублей в одну сторону на вылеты с 21 сентября 2018 года по 31 марта 2019 года.

В акции участвуют следующие направления:

Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Москва – от 1 827 руб.;

• Москва – Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону – Москва – от 2 495 руб.;

• Москва – Иркутск, Иркутск – Москва – от 6 578 руб.;

СамараЕреван – от 9 335 руб.;

• Москва (Домодедово) – Екатеринбург, Екатеринбург – Москва (Домодедово) – от 3 401 руб.;

• Москва (Шереметьево) – Екатеринбург, Екатеринбург – Москва (Шереметьево) – от 3 470 руб.;

• Москва – Челябинск, Челябинск – Москва – от 3 713 руб.;

• Москва – Томск, Томск – Москва – от 3 816 руб.;

• Москва – Новосибирск, Новосибирск – Москва – от 4 315 руб.;

• Москва – Омск, Омск – Москва – от 5107 руб.;

• Москва – Барнаул, Барнаул – Москва – от 6 816 руб.;

• Москва – Ларнака – Москва – от 6517 руб.;

• Ларнака – Москва – Ларнака – от 6517 руб.;

• Москва – Ларнака – от 2 863 руб., Ларнака – Москва – от 4 642 руб.;

• Москва – Барселона – Москва – от 8 935 руб.;

• Барселона – Москва – Барселона – от 8 935 руб.;

• Екатеринбург – Рим – Екатеринбург – от 22 596 руб.;

• Рим – Екатеринбург – Рим – от 22 596 руб.

Приобрести авиабилеты можно на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.

Пора планировать путешествие!

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