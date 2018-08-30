Отключения света в Ростове-на-Дону 31 августа 2018: кто останется без электричества
Согласно графикам отключений Ростовских городских электросетей, без света 31 августа останутся следующие адреса.
С 9:30 до 16:00 - переулок Университетский, 19-35, 16-32; улица Петровская, 13-47, 26-50; переулок Кольцовский, 5-7, 8; улица Социалистическая 144-146, 150-160.
С 9 до 16 часов - улица Доброхимовская, 1-11, 2-18; улица Коминтерна, 3-27, 4-34; улица 1-я Краснодарская, 3, 15, 6-32; улица 2-я Краснодарская, 2-18, 23-65; улица 1-я Круговая, 13; улица Парижской Комунны, 1-23, 2-36; улица Ревкомовская, 32-48, 33-49; переулок Таджикский, 1-9, 2-8.
С 10 до 12 часов - 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица; улица Красноаксайская, 2-18; 43-я Линия, 16-48, 17-29; 41-я Линия, 26-52, 23-47; 39-я Линия, 35-77, 80-92; улица 2-я Пролетарская, 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; улица 1-я Левая, 1-15, 2-22; улица 2-я Левая, 1-11, 2-12; переулок Кирилловский, 1-25, 2-20; переулок Балканский, 1-41, 2-40; 47-я Линия, 2-14, 1-37; 49-я Линия, 1-35, 2-24; улица Сарьяна, 2-36, 1-29; 27-я Линия, 11-23, 16-20; 29-я Линия, 20-70, 23-77; 31-я Линия, 35-75, 32-76.
С 10 до 15 часов - улица Радищева, 13-71, 18-68; улица 2-я Комбайновская, 1-25, 2-42; улица Соединяющая, 1-13, 2-22; улица Коммунальная, 1-25, 2-28; улица Просвещения, 23-73, 18-68; улица Червонноармейская, 1-23, 6-22; переулок Пожарный, 1-19, 2-18; переулок Кецховели, 1-31, 2-24; переулок Горийский, 1-15, 2-50; улица Веры Пановой, 1-23, 2-30; улица Образцовая, 1-15; улица Активная, 1-9, 2-16; улица Физкультурная, 1-45, 2-48; улица Металлургическая, 70-100, 55-99; улица Лянде, 1-25, 2-22; улица 1-я Кизитериновская, 1-27, 2-20; улица 2-я Кизитериновская, 1-29, 2-26; улица 3-я Кизитериновская, 1-41, 2-30; улица Новомосковская, 13-31, 30-48; улица Полторацкого, 56-70, 69-85; проспект Шолохова, 161-173; улица Невельская, 1-9, 2-10; улица 1-я Пионерская, 2-34, 1-10; улийа 2-я Пионерская, 2-24; улица 3-я Пионерская, 2-24, 1-23; улица Коммунальная, 28-40, 25-35; улица 1-я Плановая, 1-37, 2-48; улица 2-я Плановая, 1-23, 2-24; улица Автономная, 19-21, 22-26; улица Грекова, 3-35, 4-34; улица Полторацкого, 72-120, 87-119; улица Цимлянская, 1-41, 2-40; улица Чкалова, 75-97, 92-118; улица Кировоградская, 19-47, 28-50.