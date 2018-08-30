В мэрии Ростова-на-Дону заявили, что облправительство переедет в высотку в новом микрорайоне на месте старого аэропорта

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-30T10:40:51+03:00

Высотка, которая виднеется по центру картинки, и будет, вероятно, тем самым зданием, куда переедет правительство региона. Фото: скрин с видеопрезентации.

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В новом микрорайоне, который собираются построить на месте старого аэропорта в Ростове-на-Дону, будет предусмотрен «правительственный квартал», сообщают СМИ со ссылкой на замглавы администрации южной столицы Дмитрия Чернышова.

По его словам, чиновники переедут в большое высотное здание, напоминающее башни «Москва-Сити», которое построят по проекту французских архитекторов: там разместится и правительство региона, и мэрия, и арбитражный суд, и налоговая инспекция.

Чернышов отметил, что речь идет о создании в мегаполисе новых общественно-деловых центров — и одним из них призван стать как раз этот новый микрорайон, который собираются возвести структуры, входящие в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, выступившего инвестором строительства аэропорта «Платов».