2018-08-30T10:40:51+03:00
Политика

В мэрии Ростова-на-Дону заявили, что облправительство переедет в высотку в новом микрорайоне на месте старого аэропорта

Чиновники разместятся в здании, спроектированном французскими архитекторами
Семён Иванов
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Высотка, которая виднеется по центру картинки, и будет, вероятно, тем самым зданием, куда переедет правительство региона. Фото: скрин с видеопрезентации.Высотка, которая виднеется по центру картинки, и будет, вероятно, тем самым зданием, куда переедет правительство региона. Фото: скрин с видеопрезентации.
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В новом микрорайоне, который собираются построить на месте старого аэропорта в Ростове-на-Дону, будет предусмотрен «правительственный квартал», сообщают СМИ со ссылкой на замглавы администрации южной столицы Дмитрия Чернышова.

По его словам, чиновники переедут в большое высотное здание, напоминающее башни «Москва-Сити», которое построят по проекту французских архитекторов: там разместится и правительство региона, и мэрия, и арбитражный суд, и налоговая инспекция.

Чернышов отметил, что речь идет о создании в мегаполисе новых общественно-деловых центров — и одним из них призван стать как раз этот новый микрорайон, который собираются возвести структуры, входящие в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, выступившего инвестором строительства аэропорта «Платов».

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