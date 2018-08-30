В Ростове-на-Дону установят звезду заслуженному учителю Эмилию Мазину

СЕГОДНЯ 11:44 2018-08-30T11:44:02+03:00

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22 сентября в Ростове-на-Дону состоится торжественная церемония закладки именной звезды Эмилия Мазина. По мнению участников голосования, которое проходило весной нынешнего года, он наиболее достоин такой чести.

Напомним, в этом году народный проект «Проспект звезд Ростова-на-Дону» (Ворошиловский - Красноармейская) вышел на новый этап, получив новое согласование от администрации города. Но в связи с проведением чемпионата мира по футболу процедура закладки звезды была перенесена.

Известный житель донской столицы Эмилий Мазин родился 5 января 1918 года, окончил школу с золотой медалью и без экзаменов поступил в Ростовский университет на физико- математический факультет, где познакомился и пронес дружбу через всю жизнь с лауреатом Нобелевской премии писателем Александром Солженицыным.

В 1941 ушел добровольцем на фронт, за героизм был награжден многочисленными орденами и медалями, через пять лет, вернувшись в Ростов, стал работать учителем. Он преподавал почти 70 лет, около 500 учеников Эмилия Мазина стали кандидатами и докторами наук. Эмиль Александрович ушел из жизни на 98-м году жизни.