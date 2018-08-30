Все школы и детсады Ростова-на-Дону оборудованы антитеррористическими «тревожными кнопками»
Все 273 школы и детсада южной столицы к началу нового учебного года оснащены так называемыми «тревожными кнопками» - антитеррористической сигнализацией, а также камерами видеонаблюдения, автоматизированной противопожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре.
Об этом стало известно в ходе совещания по подготовке учебных заведений Ростова-на-Дону к 1 сентября, которое провел сити-менеджер Виталий Кушнарев.
В образовательных учреждениях ко Дню знаний усилены меры и контроль по соблюдению пропускного режима. Кушнарев также поручил проработать вопрос безопасности детворы на дорогах близ школ и садиков.
- Праздник 1 сентября должен пройти без эксцессов, - подчеркнул ростовский градоначальник. - Жизнь и здоровье детей - самое важное, что у нас есть, поэтому обозначенным вопросам — особое внимание.