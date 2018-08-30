Все школы и детсады Ростова-на-Дону оборудованы антитеррористическими «тревожными кнопками»

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-30T12:04:53+03:00

Меры безопасности в День знаний в образовательных учреждения южной столицы будут усилены

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Все 273 школы и детсада южной столицы к началу нового учебного года оснащены так называемыми «тревожными кнопками» - антитеррористической сигнализацией, а также камерами видеонаблюдения, автоматизированной противопожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре.

Об этом стало известно в ходе совещания по подготовке учебных заведений Ростова-на-Дону к 1 сентября, которое провел сити-менеджер Виталий Кушнарев.

В образовательных учреждениях ко Дню знаний усилены меры и контроль по соблюдению пропускного режима. Кушнарев также поручил проработать вопрос безопасности детворы на дорогах близ школ и садиков.

- Праздник 1 сентября должен пройти без эксцессов, - подчеркнул ростовский градоначальник. - Жизнь и здоровье детей - самое важное, что у нас есть, поэтому обозначенным вопросам — особое внимание.