2018-08-30T12:04:53+03:00
Общество

Все школы и детсады Ростова-на-Дону оборудованы антитеррористическими «тревожными кнопками»

Меры безопасности в День знаний в образовательных учреждения южной столицы будут усилены
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Меры безопасности в школах будут усилены.Меры безопасности в школах будут усилены.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Все 273 школы и детсада южной столицы к началу нового учебного года оснащены так называемыми «тревожными кнопками» - антитеррористической сигнализацией, а также камерами видеонаблюдения, автоматизированной противопожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре.

Об этом стало известно в ходе совещания по подготовке учебных заведений Ростова-на-Дону к 1 сентября, которое провел сити-менеджер Виталий Кушнарев.

В образовательных учреждениях ко Дню знаний усилены меры и контроль по соблюдению пропускного режима. Кушнарев также поручил проработать вопрос безопасности детворы на дорогах близ школ и садиков.

- Праздник 1 сентября должен пройти без эксцессов, - подчеркнул ростовский градоначальник. - Жизнь и здоровье детей - самое важное, что у нас есть, поэтому обозначенным вопросам — особое внимание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону 32-летний житель Адыгеи получил четыре года колонии за репост в соцсети
Виновником крупного ландшафтного пожара в Новочеркасске оказался приезжий, не потушивший костер после шашлыков
Пьяная жительница Магадана нокаутировала полицейского на ж/д вокзале в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону установят звезду заслуженному учителю Эмилию Мазину
В мэрии Ростова-на-Дону заявили, что облправительство переедет в высотку в новом микрорайоне на месте старого аэропорта
Отключения света в Ростове-на-Дону 31 августа 2018: кто останется без электричества
Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»
Три человека погибли в аварии с мотоциклом в Ростове-на-Дону
Шатающийся фонарный столб в центре Ростова-на-Дону угрожает упасть на голову прохожему
В Ростовской области приостановили продажу опасного обезболивающего
Под Ростовом-на-Дону фура протаранила иномарку с катером на прицепе
Бердыев высказался о "Ростове" Карпина
Старт грибного сезона: на больничных койках с отравлениями очутились три человека
В Ростовской области система «112» полностью запущена в эксплуатацию
В Ростовском зоопарке родился малыш гуанако
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Ворошиловском проспекте до 2019 года
Донской парламент: благодаря принятым ранее решениям экономика Ростовской области в плюсе
В Ростове-на-Дону перекрыли Пушкинскую из-за чемодана
Футболист "Ростова" Аяз Гулиев сменил имидж
В центре Ростова-на-Дону автоинспекторы демонтировали незаконные парковочные ограждения
Машинам запретят останавливаться на участке улицы Волкова в Ростове-на-Дону
Возобновилась подача воды в Азов, прекращенная из-за крупного пожара
Крупный пожар прервал хоккейный матч "Ростова"