2018-08-30T12:54:24+03:00
Происшествия

Виновником крупного ландшафтного пожара в Новочеркасске оказался приезжий, не потушивший костер после шашлыков

Огонь, охвативший площадь в десять соток возле озера, тушили одиннадцать пожарных машин
Александр СТЕПАНОВ
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Огонь при такой жаре и сильном ветре - штука очень опасная.Огонь при такой жаре и сильном ветре - штука очень опасная.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники муниципальной административной инспекции Новочеркасска сумели вычислить виновника крупного ландшафтного пожара, который произошел во вторник, 28 августа, в районе пруда Гарган, расположенного на окраине города.

- Огонь распространился на территории около тысячи квадратных метров, в его тушении принимали участие свыше тридцати человек, одиннадцать единиц специальной техники, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии Новочеркасска. - Как выяснилось, случилось это по вине жителя соседнего региона, который находится в Ростовской области в командировке и в тот день приехал с семьей пожарить шашлыков у водоема: отдохнув и покушав, они не потушили как следует костер, искры от которого воспламенили высохшую на жаре траву.

В отношении мужчины был составлен протокол по статье «Нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности» областного закона «Об административных правонарушениях», в соответствии с которым ему грозит до 3 тысяч рублей штрафа.

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