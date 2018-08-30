Виновником крупного ландшафтного пожара в Новочеркасске оказался приезжий, не потушивший костер после шашлыков

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-30T12:54:24+03:00

Огонь при такой жаре и сильном ветре - штука очень опасная. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сотрудники муниципальной административной инспекции Новочеркасска сумели вычислить виновника крупного ландшафтного пожара, который произошел во вторник, 28 августа, в районе пруда Гарган, расположенного на окраине города.

- Огонь распространился на территории около тысячи квадратных метров, в его тушении принимали участие свыше тридцати человек, одиннадцать единиц специальной техники, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии Новочеркасска. - Как выяснилось, случилось это по вине жителя соседнего региона, который находится в Ростовской области в командировке и в тот день приехал с семьей пожарить шашлыков у водоема: отдохнув и покушав, они не потушили как следует костер, искры от которого воспламенили высохшую на жаре траву.

В отношении мужчины был составлен протокол по статье «Нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности» областного закона «Об административных правонарушениях», в соответствии с которым ему грозит до 3 тысяч рублей штрафа.