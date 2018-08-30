В Ростове-на-Дону 32-летний житель Адыгеи получил четыре года колонии за репост в соцсети
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 32-летнего жителя Адыгеи Камолиддина Г. к реальному сроку лишения свободы за сделанный им репост на его странице в социальной сети.
- В ходе процесса установлено, что мужчина разместил видеоролик о террористическом акте и свой комментарий к нему, содержавший публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, - рассказали в суде.
По данным следствия, произошло это в июне прошлого года, когда он находился в Краснодаре, а действовал он «на почве религиозной ненависти, стремясь воздействовать на сознание и волю людей».
В итоге он получил четыре года по статье «Публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма и пропаганда терроризма с помощью Интернета».