2018-08-30T13:28:13+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону 32-летний житель Адыгеи получил четыре года колонии за репост в соцсети

Суд счел опубликованный им видеоролик призывом к терроризму
Александр СТЕПАНОВ
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Ближайшие несколько лет мужчина проведет в местах лишения свободы.Ближайшие несколько лет мужчина проведет в местах лишения свободы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 32-летнего жителя Адыгеи Камолиддина Г. к реальному сроку лишения свободы за сделанный им репост на его странице в социальной сети.

- В ходе процесса установлено, что мужчина разместил видеоролик о террористическом акте и свой комментарий к нему, содержавший публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, - рассказали в суде.

По данным следствия, произошло это в июне прошлого года, когда он находился в Краснодаре, а действовал он «на почве религиозной ненависти, стремясь воздействовать на сознание и волю людей».

В итоге он получил четыре года по статье «Публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма и пропаганда терроризма с помощью Интернета».

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