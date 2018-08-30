2018-08-30T18:48:24+03:00
Происшествия

В Ростовской области вступил в силу приговор экс-полицейскому, который застрелил супругу и ранил тестя

Сергей Кадацкий пытался обжаловать наказание
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сергей Кадацкий утверждал, что просто хотел поговорить. Фото: соцсетиСергей Кадацкий утверждал, что просто хотел поговорить. Фото: соцсети
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В Ростовской области вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Сергея Кадацкого, который расстрелял супругу и ранил тестя. Как сообщила прокуратура, он, не согласившись с решением суда (15 лет лишения свободы в колонии строгого режима), пытался обжаловать наказание.

- В заседании суда второй инстанции удалось добиться вступления приговора в законную силу, - сообщает надзорное ведомство донского региона.

Напомним, нападение произошло 11 июля прошлого года на трассе РостовТаганрог. На тот момент еще полицейский, прекрасно зная путь бывшей супруги домой, расстрелял иномарку, в которой она находилась. Жительница Ростова-на- Дону скончалась на месте, ее отец, находившийся за рулем, госпитализирован в тяжелом состоянии. Сам страж порядка пытался скрыть следы преступления, но был задержан.

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