В Ростовской области вступил в силу приговор экс-полицейскому, который застрелил супругу и ранил тестя

СЕГОДНЯ 18:39 2018-08-30T18:48:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Сергея Кадацкого, который расстрелял супругу и ранил тестя. Как сообщила прокуратура, он, не согласившись с решением суда (15 лет лишения свободы в колонии строгого режима), пытался обжаловать наказание.

- В заседании суда второй инстанции удалось добиться вступления приговора в законную силу, - сообщает надзорное ведомство донского региона.

Напомним, нападение произошло 11 июля прошлого года на трассе Ростов – Таганрог. На тот момент еще полицейский, прекрасно зная путь бывшей супруги домой, расстрелял иномарку, в которой она находилась. Жительница Ростова-на- Дону скончалась на месте, ее отец, находившийся за рулем, госпитализирован в тяжелом состоянии. Сам страж порядка пытался скрыть следы преступления, но был задержан.