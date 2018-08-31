2018-08-31T09:55:40+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону автомобиль вылетел с дороги и сбил девушку-пешехода

ДТП в Ростове на улице Левобережной 30 августа 2018
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный"Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный"
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Вечером 30 августа в Ростове на улице Левобережной произошло ДТП. Как сообщил очевидец в социальной сети, около 22 часов водитель "Лады Приоры" не справился с управлением и вылетел с дороги, протаранив металлическое ограждение. В результате аварии пострадала девушка-пешеход. Она осталась жива, но самостояетльно встать не могла. Машина и забор получили серьезные повреждения.

Обсуждая аварию в социальной сети, ростовчане негодуют о том, что многие водители "Приоры" гоняют по городу, как заядлые гонщики.

Напомним, 30 августа на улице Нансена произошло ДТП с мотоциклом, в котором погибли три человека: байкер, его пассажирка и сбитый пешеход, который, по словам очевидцев, был бездомным.

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