В Ростове-на-Дону автомобиль вылетел с дороги и сбил девушку-пешехода

СЕГОДНЯ 09:54 2018-08-31T09:55:40+03:00

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Вечером 30 августа в Ростове на улице Левобережной произошло ДТП. Как сообщил очевидец в социальной сети, около 22 часов водитель "Лады Приоры" не справился с управлением и вылетел с дороги, протаранив металлическое ограждение. В результате аварии пострадала девушка-пешеход. Она осталась жива, но самостояетльно встать не могла. Машина и забор получили серьезные повреждения.

Обсуждая аварию в социальной сети, ростовчане негодуют о том, что многие водители "Приоры" гоняют по городу, как заядлые гонщики.

Напомним, 30 августа на улице Нансена произошло ДТП с мотоциклом, в котором погибли три человека: байкер, его пассажирка и сбитый пешеход, который, по словам очевидцев, был бездомным.