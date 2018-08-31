2018-08-31T10:27:00+03:00
Спорт

Иранский полузащитник "Ростова" перешел в "Рединг"

Аренда Саида Эззатоллахи рассчитана до конца сезона
Виктор ГОВОРОВ
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Как сообщили rostov.kp.ru в пресс-службе ФК "Ростов", иранский полузащитник Саид Эззатоллахи продолжит карьеру в клубе "Рединг" английского Чемпионшипа. Аренда рассчитана до конца текущего сезона. Известно, что контракт Саида с "желто-синими" действует до лета 2019 года.

В составе "Ростова" футболист сборной Ирана провел 18 матчей и забил два гола. Прошлый сезон Эззатоллахи провел на правах аренды в "Амкаре". На чемпионате мира-2018 21-летний полузащитник сыграл в двух матчах - против Испании и Португалии.

- Я счастлив, что нам удалось подписать Саида за 24 часа до закрытия трансферного окна, - признался главный тренер "Рединга" Пол Клемент официальному сайту клуба. - Саид - мощный центральный полузащитник, который хорошо оснащен технически. Он имеет опыт выступлений на высшем уровне как в составе своей национальной сборной на ЧМ-2018, так и в составе ФК "Ростов" в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Нетерпится приступить к совместной работе с этим футболистом на тренировках.

После пяти туров в Чемпионшипе "Рединг" занимает предпоследнее - 23-е место - в турнирной таблице, имея в своем активе два очка.

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