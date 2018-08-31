В Ростове-на-Дону загоревшуюся после аварии машину тушили пивом

СЕГОДНЯ 10:33 2018-08-31T10:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии с места ДТП, которое произошло в ночь на 31 августа. Очевидец рассказал, что в 3:05 на пересечении улиц Петренко и Белоусова (Суворовский микрорайон) "девяносто девятая" не вписалась в поворот и влетела в ограждение. В результате столкновения ушибы получили все, кто находился в машине, но больше всего досталось водителю и переднему пассажиру.

- Они были пьяны и не пристегнуты. Водитель помял зубами руль, а пассажир - лобовое стекло, - рассказал очевидец. - После удара машина загорелась. Когда запахло жареным, водитель сбежал. Двери заклинило, остальным пришлось выбираться через окна. Потушить моторный отсек получилось благодаря обилию пива в стеклянных бутылках, находившихся в салоне, которые разбили о мотор. Помощь медиков понадобилась переднему пассажиру.

Метод тушения двигателя пивом ростовчане нашли весьма оригинальным.