2018-08-31T10:53:16+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону загоревшуюся после аварии машину тушили пивом

В ДТП пострадали два человека
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Двигатель "ВАЗа" тушили пивом. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".Двигатель "ВАЗа" тушили пивом. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии с места ДТП, которое произошло в ночь на 31 августа. Очевидец рассказал, что в 3:05 на пересечении улиц Петренко и Белоусова (Суворовский микрорайон) "девяносто девятая" не вписалась в поворот и влетела в ограждение. В результате столкновения ушибы получили все, кто находился в машине, но больше всего досталось водителю и переднему пассажиру.

- Они были пьяны и не пристегнуты. Водитель помял зубами руль, а пассажир - лобовое стекло, - рассказал очевидец. - После удара машина загорелась. Когда запахло жареным, водитель сбежал. Двери заклинило, остальным пришлось выбираться через окна. Потушить моторный отсек получилось благодаря обилию пива в стеклянных бутылках, находившихся в салоне, которые разбили о мотор. Помощь медиков понадобилась переднему пассажиру.

Метод тушения двигателя пивом ростовчане нашли весьма оригинальным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собрать ребенка в школу в Ростове-на-Дону можно за 4423 рубля
Иранский полузащитник "Ростова" перешел в "Рединг"
В Ростове-на-Дону автомобиль вылетел с дороги и сбил девушку-пешехода
В Ростовской области вступил в силу приговор экс-полицейскому, который застрелил супругу и ранил тестя
В Ростове-на-Дону 32-летний житель Адыгеи получил четыре года колонии за репост в соцсети
Виновником крупного ландшафтного пожара в Новочеркасске оказался приезжий, не потушивший костер после шашлыков
Пьяная жительница Магадана нокаутировала полицейского на ж/д вокзале в Ростове-на-Дону
Все школы и детсады Ростова-на-Дону оборудованы антитеррористическими «тревожными кнопками»
В Ростове-на-Дону установят звезду заслуженному учителю Эмилию Мазину
В мэрии Ростова-на-Дону заявили, что облправительство переедет в высотку в новом микрорайоне на месте старого аэропорта
Отключения света в Ростове-на-Дону 31 августа 2018: кто останется без электричества
Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»
Три человека погибли в аварии с мотоциклом в Ростове-на-Дону
Шатающийся фонарный столб в центре Ростова-на-Дону угрожает упасть на голову прохожему
В Ростовской области приостановили продажу опасного обезболивающего
Под Ростовом-на-Дону фура протаранила иномарку с катером на прицепе
Бердыев высказался о "Ростове" Карпина
Старт грибного сезона: на больничных койках с отравлениями очутились три человека
В Ростовской области система «112» полностью запущена в эксплуатацию
В Ростовском зоопарке родился малыш гуанако
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Ворошиловском проспекте до 2019 года
Донской парламент: благодаря принятым ранее решениям экономика Ростовской области в плюсе
В Ростове-на-Дону перекрыли Пушкинскую из-за чемодана
Футболист "Ростова" Аяз Гулиев сменил имидж
В центре Ростова-на-Дону автоинспекторы демонтировали незаконные парковочные ограждения
Машинам запретят останавливаться на участке улицы Волкова в Ростове-на-Дону
Возобновилась подача воды в Азов, прекращенная из-за крупного пожара
Крупный пожар прервал хоккейный матч "Ростова"