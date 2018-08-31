2018-08-31T11:49:23+03:00
Общество

Собрать ребенка в школу в Ростове-на-Дону можно за 4423 рубля

Такую цены высчитали специалисты сайта Avito
Илья БОГОМОЛОВ
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В преддверии нового учебного года сайт бесплатных объявлений Avito рассчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу. В этом году цена среднего «базового набора школьника» в России составила 4405 рублей. Дешевле всего он обойдется родителям в Ижевске (3399 рублей), а дороже всего – москвичам (5958 рублей).

В Ростове-на-Дону данный ценник составляет 4423 рубля. В прошлом году он был чуть дороже - 4602 рублей.

Уточним, что в «базовый набор школьника» входят рюкзак, форма, обувь, пенал и восемь учебников. Больше всего за год он подорожал в Красноярске (на 33%) и Иркутске (на 25%). И только в четырех городах России, кроме Ростова, стоимость комплекта снизилась: в Новосибирске, Воронеже, Челябинске и в Перми.

По данным Avito, из 4423 рублей, которые ростовская семья в среднем тратит на подготовку к школе, 1426 рублей уходит на рюкзак, 1237 – на комплект учебников, 763 – на обувь, 701 – на форму и 260 – на пенал. Однако, родители, собиравшие ребенка в школу в этом году, называют эти цифры смешными. В реальности они гораздо выше.

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