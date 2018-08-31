2018-08-31T12:49:26+03:00
Туризм

Ростов-на-Дону стал третьим среди самых жарких городов России лета 2018

Лидер рейтинга - Краснодар, а вот Сочи на шестом месте
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростов - горячий город, детка.Ростов - горячий город, детка.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В сети появился рейтинг самых жарких и холодных городов России по итогам лета 2018 года. Интернет-сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал данные о средней температуре воздуха по стране в течение июня-августа.

Самым жарким городом РФ стал Краснодар. Средняя дневная температура в столице Кубани составила 31,6 градуса. Второе место в рейтинге заняла Астрахань с показателем в 30,8 градуса. Третье досталось Ростову-на-Дону - его результат 30,6 градуса.

- Интересно, что пользующиеся спросом для морского отдыха города — Сочи и Севастополь — заняли в рейтинге шестую и седьмую строчку соответственно, - отмечают исследователи.

Кстати, холоднее всего среди пятидесяти крупнейших городов страны летом было во Владивостоке и Перми. Средняя дневная температура в этих городах составила 19,4 градуса.

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