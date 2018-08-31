2018-08-31T13:35:15+03:00
Происшествия

Жителя Таганрога, который уговорил школьницу попробовать наркотики, приговорили к десяти годам

Мужчина пытался оспорить наказание
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мужчину признали виновным в том, что он дал подростку наркотикиМужчину признали виновным в том, что он дал подростку наркотики
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Вступил в силу приговор в отношении жителя Таганрога, которого признали виновным в склонении подростка попробовать наркотики. Узнав о наказании в виде лишение свободы на десять лет, мужчина попытался оспорить это решение.

- Решением Ростовского областного суда приговор оставлен без изменения, а доводы апелляционной жалобы осужденного и его защитников – без удовлетворения, - пояснили в прокуратуре.

Жертвой подсудимого стала 15-летняя девочка. Она согласилась попробовать наркотики, после чего ей стало плохо. Девочку госпитализировали в больницу, о чем вскоре узнали правоохранительные органы. Сам подсудимый свою вину не признал, утверждал, что его оговорили.

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