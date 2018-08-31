Жителя Таганрога, который уговорил школьницу попробовать наркотики, приговорили к десяти годам
Вступил в силу приговор в отношении жителя Таганрога, которого признали виновным в склонении подростка попробовать наркотики. Узнав о наказании в виде лишение свободы на десять лет, мужчина попытался оспорить это решение.
- Решением Ростовского областного суда приговор оставлен без изменения, а доводы апелляционной жалобы осужденного и его защитников – без удовлетворения, - пояснили в прокуратуре.
Жертвой подсудимого стала 15-летняя девочка. Она согласилась попробовать наркотики, после чего ей стало плохо. Девочку госпитализировали в больницу, о чем вскоре узнали правоохранительные органы. Сам подсудимый свою вину не признал, утверждал, что его оговорили.