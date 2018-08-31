Полицейские Ростова-на-Дону просят отозваться обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-31T14:11:03+03:00

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Правоохранительные органы Ростовской области распространили официальное обращение к жителям, которые стали обманутыми дольщиками. На данный момент известно, что возбуждено уголовное дело, правда, не за мошенничество, а по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

- По данным следствия, в период времени с 2014 по 2016 годы в офисе, расположенном по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 38, были заключены договоры простого товарищества на строительство многоквартирного жилого дома, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области, добавляя, что речь идет о высотке на улице Седова.

Жители остались без квартир, а руководитель товарищества попал под следствие.

ВНИМАНИЕ!

Граждан, которые вложили свои деньги в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Седова, дом 153, просят обратиться в Следственное управление УМВД России по городу Ростову-на-Дону по телефону 8 (863) 249-13-23 или по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 142 «а», кабинет 714.