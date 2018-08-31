Ростовская область отметила 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-31T14:09:23+03:00

В годы Великой Отечественной войны Самбек сыграл решающую роль при боях на «Миус-фронте». Фото: пресс-служба губернатора РО

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В Ростовской области отметили 75-летие со дня освобождения донского региона от немецко-фашистских захватчиков. Дни памяти проходили во всех городах, а одним из центральных мероприятий стало открытие знака «Рубеж воинской доблести» в Самбеке.

Здесь, в боях на высотах, дважды был повторен подвиг Матросова: грудью закрыли амбразуры вражеских дзотов Павел Пудовкин и Абдулла Салимов. Приближали долгожданное освобождение Ростовской области героизм старшего сержанта Костюхина, саперов под командованием капитана Колыгина, бойцов батальона старшего лейтенанта Жихарева.

Присутствовавший на церемонии губернатор Василий Голубев напомнил, что именно после прорыва Миус-фронта в Москве был дан салют Победы – третий в истории Великой Отечественной.

- Верим, что память о мужестве нашего народа и воинской доблести на донской земле будет сохраняться молодым поколением, - сказал губернатор.