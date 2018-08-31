ФК "Ростов" подписал форварда сборной Исландии

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-31T16:22:10+03:00

Теперь в составе "желто-синих" четыре футболиста этой национальной сборной

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Как сообщили rostov.kp.ru в пресс-службе ФК "Ростов", клуб пополнил 28-летний форвард сборной Исландии (18 матчей, два забитых гола) Видар Кьяртанссон. Контракт с нападающим рассчитан на четыре года.

В карьере Витара значится выступление в следующих клубах: «Сельфосс», «Вестманнаэйяр», «Филкир», «Волеренга», «Цзянсу Сайнти», «Мальмё» и «Маккаби» из Тель-Авива.

В 2014 году Видар становился лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии, а в 2017 - лучшим снайпером в израильском первенстве. В нынешнем сезоне он забил три гола в девяти матчах. Всего после перехода в "Маккаби" с лета 2016 года исландец забил 48 голов в 98 матчах.

Добавим, что Видар Кьяртанссон стал четвертым представителем сборной Исландии в составе ФК "Ростов" вслед за Сверриром Ингасоном, Рагнаром Сигурдссоном и Бьорном Сигурдарсоном.