В 2018 году в ЮФУ поступили более 6600 человек

СЕГОДНЯ 16:39 2018-08-31T17:47:33+03:00

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Врио ректора Южного Федерального университета Инна Шевченко рассказала журналистам об итогах приемной кампании. В 2018 году в вуз поступили 6641 человек, из них 5674 - на бюджетные места. География поступивших весьма обширна: 72 страны мира и 56 регионов России. Причем 20% абитуриентов воспользовались сервисом онлайн-подачи заявлений.

- Количество поданных заявлений говорит о том, что политика Южного Федерального университета в области образовательной деятельности ориентирована на перспективные отрасли экономики. По нашим подсчетам, средний балл ЕГЭ по вузу составляет 74,2, - рассказала Инна Шевченко. - Особенностью программ, которые будут реализовываться с 2018 года, является акцент на взаимодействие с ведущими университетами России и мира. Уже сегодня мы такие программы реализуем не только с вузами, но и с крупными госсударственными компаниями.

В магистратуре ЮФУ наблюдается увеличение выпускников других вузов. Еще одна тенденция этого года - высокая доля поступивших (36,8%), которые окончили бакалавриат не в этом году, а ранее. То есть, они пришли в магистратуру уже получив рабочий и жизненный опыт.

Еще одна важная новость с 1 сентября руководство ЮФУ повышает оклады профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на 30%. Если раньше зарплата доцента была около 29 тысяч, то теперь она поднимется до 38,5 тысячи. Соотвественно, у профессора базовый оклад повысится до 52 тысяч рублей.