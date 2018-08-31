2018-08-31T17:47:33+03:00
Общество

В 2018 году в ЮФУ поступили более 6600 человек

Зарплаты профессоров и преподавателей вуза повысятся с 1 сентября на 30%
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Инна Шевченко.Инна Шевченко.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

Врио ректора Южного Федерального университета Инна Шевченко рассказала журналистам об итогах приемной кампании. В 2018 году в вуз поступили 6641 человек, из них 5674 - на бюджетные места. География поступивших весьма обширна: 72 страны мира и 56 регионов России. Причем 20% абитуриентов воспользовались сервисом онлайн-подачи заявлений.

- Количество поданных заявлений говорит о том, что политика Южного Федерального университета в области образовательной деятельности ориентирована на перспективные отрасли экономики. По нашим подсчетам, средний балл ЕГЭ по вузу составляет 74,2, - рассказала Инна Шевченко. - Особенностью программ, которые будут реализовываться с 2018 года, является акцент на взаимодействие с ведущими университетами России и мира. Уже сегодня мы такие программы реализуем не только с вузами, но и с крупными госсударственными компаниями.

В магистратуре ЮФУ наблюдается увеличение выпускников других вузов. Еще одна тенденция этого года - высокая доля поступивших (36,8%), которые окончили бакалавриат не в этом году, а ранее. То есть, они пришли в магистратуру уже получив рабочий и жизненный опыт.

Еще одна важная новость с 1 сентября руководство ЮФУ повышает оклады профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на 30%. Если раньше зарплата доцента была около 29 тысяч, то теперь она поднимется до 38,5 тысячи. Соотвественно, у профессора базовый оклад повысится до 52 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФК "Ростов" подписал форварда сборной Исландии
Ростовская область отметила 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Полицейские Ростова-на-Дону просят отозваться обманутых дольщиков
Жителя Таганрога, который уговорил школьницу попробовать наркотики, приговорили к десяти годам
Детская железная дорога в Ростове-на-Дону закрылась на реконструкцию
Ростов-на-Дону стал третьим среди самых жарких городов России лета 2018
Собрать ребенка в школу в Ростове-на-Дону можно за 4423 рубля
В Ростове-на-Дону загоревшуюся после аварии машину тушили пивом
Иранский полузащитник "Ростова" перешел в "Рединг"
В Ростове-на-Дону автомобиль вылетел с дороги и сбил девушку-пешехода
В Ростовской области вступил в силу приговор экс-полицейскому, который застрелил супругу и ранил тестя
В Ростове-на-Дону 32-летний житель Адыгеи получил четыре года колонии за репост в соцсети
Виновником крупного ландшафтного пожара в Новочеркасске оказался приезжий, не потушивший костер после шашлыков
Пьяная жительница Магадана нокаутировала полицейского на ж/д вокзале в Ростове-на-Дону
Все школы и детсады Ростова-на-Дону оборудованы антитеррористическими «тревожными кнопками»