Стыдно за город: Жительница Ростова-на-Дону требует ликвидировать блошиный рынок на ул. Станиславского

СЕГОДНЯ 09:04 2018-09-01T09:04:45+03:00

Такая торговля под окнами стала просто невыносимой, говорит жительница дома на ул. Станиславского. Фото: "Активный ростовчанин" / Марина Захарова.

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На портале «Активный ростовчанин» появилась эмоциональная петиция от жительницы южного мегаполиса Марины Захаровой, которая требует, наконец, ликвидировать блошиный рынок, долгие годы существующий возле дома №104 на ул. Станиславского (район пересечения с пер. Газетным).

- От имени всех жильцов нашего дома категорически возражаю против такой незаконной торговли, - отмечает она в своем обращении. - Мы неоднократно обращались с жалобами на круглосуточный шум, антисанитарию, невозможность пройти в собственный подъезд из-за разложенных товаров на асфальте под ногами. Жалобы направляли в горадминистрацию, прокуратуру, полицию Кировского и Ленинского районов, но ни один орган власти не берет на себя ответственность по установлению правопорядка.

При этом, говорит Марина Захарова, из-за этой торговли был испорчен фасад дома, приведенный в порядок в ходе капремонта, а здание, к слову, входит перечень охраняемых объектов культурного наследия регионального значения: фасад стал грязный, затертый, торговцы развешивают свои товары на нем.

- Рынок привлекает пьяниц, употребляющих алкоголь и спящих на новых установленных лавочках переулка Газетный, - продолжает перечислять проблемы, вызванные блошиным рынком, ростовчанка. - Сложившаяся ситуация не только нарушает наши права, но и вызывает стыд за внешний облик исторического центра города Ростова, ведь даже во время ЧМ-2018 гости, включая иностранцев, спускавшихся к набережной, видели это безобразие и заполнили всевозможные соцсети фотографиями мусора, грязи, а главное — бездействия органов правопорядка.

Впрочем, она активистка не требует просто разогнать торговцев, значительная часть из которых пенсионеры, а предлагает выделить для них специальное, законное и бесплатное место для торговли.