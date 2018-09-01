Стыдно за город: Жительница Ростова-на-Дону требует ликвидировать блошиный рынок на ул. Станиславского
На портале «Активный ростовчанин» появилась эмоциональная петиция от жительницы южного мегаполиса Марины Захаровой, которая требует, наконец, ликвидировать блошиный рынок, долгие годы существующий возле дома №104 на ул. Станиславского (район пересечения с пер. Газетным).
- От имени всех жильцов нашего дома категорически возражаю против такой незаконной торговли, - отмечает она в своем обращении. - Мы неоднократно обращались с жалобами на круглосуточный шум, антисанитарию, невозможность пройти в собственный подъезд из-за разложенных товаров на асфальте под ногами. Жалобы направляли в горадминистрацию, прокуратуру, полицию Кировского и Ленинского районов, но ни один орган власти не берет на себя ответственность по установлению правопорядка.
При этом, говорит Марина Захарова, из-за этой торговли был испорчен фасад дома, приведенный в порядок в ходе капремонта, а здание, к слову, входит перечень охраняемых объектов культурного наследия регионального значения: фасад стал грязный, затертый, торговцы развешивают свои товары на нем.
- Рынок привлекает пьяниц, употребляющих алкоголь и спящих на новых установленных лавочках переулка Газетный, - продолжает перечислять проблемы, вызванные блошиным рынком, ростовчанка. - Сложившаяся ситуация не только нарушает наши права, но и вызывает стыд за внешний облик исторического центра города Ростова, ведь даже во время ЧМ-2018 гости, включая иностранцев, спускавшихся к набережной, видели это безобразие и заполнили всевозможные соцсети фотографиями мусора, грязи, а главное — бездействия органов правопорядка.
Впрочем, она активистка не требует просто разогнать торговцев, значительная часть из которых пенсионеры, а предлагает выделить для них специальное, законное и бесплатное место для торговли.