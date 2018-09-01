В Ростове-на-Дону с 1 сентября и до конца года ограничено движение по ул. Суворова

СЕГОДНЯ 09:23 2018-09-01T09:24:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В южной столицы с субботы, 1 сентября, начало действовать ограничение движения в рйоне дома №17 на ул. Суворова — это пересечение с Ворошиловским проспектом, где начинается реставрация здания на углу.

- В этом месте запрещается парковка, а движение транспорта сужается до одной полосы, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в муниципальном департаменте автомобильных дорог. - Эта мера будет действовать до конца текущего года.

Добавим, что ранее ведомство информировало о целом списке запретов и ограничений движения, которые вводятся в сентябре.

В частности, с 8 сентября до 15 декабря ограничивается движение по ул. Нансена — и по северной, и по южной стороне — из-за ремонта путепроводов на этой улице в районе пр. Нагибина.

Кроме того, с целью обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети с 23 сентября вводится запрет на остановку транспорта по ул. Волкова на участке от пр. Космонавтов до ул. Волкова, 18 (это южная сторона), а в связи с ремонтом пр. Стачки на участке от ул. Малиновского до ул. Пескова с 16 сентября на полмесяца там вводится ограничение движения автомобилей.