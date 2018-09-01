Карпин заявил, что «Ростов» был готов к стандартам «Рубина», но пропущенный гол стал "ушатом холодной воды"

СЕГОДНЯ 09:42 2018-09-01T11:16:56+03:00

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Наставник «Ростова» Валерий Карпин, подводя итоги матча против «Рубина», который проходил в пятницу, 31 августа, на «Ростов-Арене» и завершился со счетом 1:1, заявил, что не ставил перед собой задачу обыгрывать персонально Курбана Бердыева, бывшего главного тренера ростовчан, с именем которого связаны наивысшие достижения команды — серебро чемпионата России и выступление в еврокубках.

- Есть вообще желание обыгрывать всех, - отметил Карпин.

Вместе с тем, он подтвердил, что предметно разбирал со своими подопечными игру казанцев, готовя их к опасным стандартам в исполнении «Рубина», который при этом, по словам Карпина, «любит играть в такой же манере», что и «Ростов».

- Они так всегда действуют. Идет хорошая подача, высокие футболисты не дают вратарю выйти. Что касается наших действий в обороне — сыграли идеально, по нашим воротам вроде и не били сегодня. А вот в атаке хотелось бы лучше, особенно во втором тайме. Немного поплыли после пропущенного гола — получился ушат холодной воды. Но ничего страшного — двигаемся вперед, - отметил главный тренер ростовчан.