Гособвинитель потребовал приговорить экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова к трем годам колонии

СЕГОДНЯ 10:13 2018-09-01T10:13:56+03:00

Владимир Бессонов на том самом митинге. Фото: стоп-кадр с видеозаписи мероприятия.

Свое решение по делу бывшего парламентария-коммуниста, который обвиняется в избиении полицейских, Кировский райсуд Ростова-на-Дону огласит 7 сентября

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В Кировском районном суде завершились прения сторон по уголовному делу экс-депутата Государственной думы РФ от Ростовской области Владимира Бессонова, который обвиняется в избиении полицейских во время несанкционированного, по версии следствия, митинга, 2 декабря 2011 года.

- Приговор будет оглашен в 10 часов утра 7 сентября, - объявил судья.

В ходе прений гособвинитель потребовал назначить бывшему депутату-коммунисту три года лишения свободы в колонии общего режима, заявив, что его вина полностью доказана, а политическую окраску делу придала защита Бессонова.

Адвокат экс-парламентария, в свою очередь, подтвердил прежнюю позицию Владимира Бессонова, который не раз озвучивал ее, о том, что дело является сфабрикованным, никого бывший народный избранник не избивал и вина его в этом не доказана.

Инцидент, напомним, произошел накануне выборов в федеральный парламент VI созыва напротив здания полпредства: сам Бессонов называл происходившее собрание «встречей с избирателями», его оппоненты настаивают, что это был незаконный митинг.

Как бы то ни было, между ним и бывшим замначальника главка МВД по Ростовской области Антоном Грачевым и сотрудником полиции Олегом Мышениным возникла конфликтная ситуация, когда они пытались отключить звукоусилитель, и во время потасовки, по версии следствия, Владимир Бессонов порвал им одежду и причинил физический вред.

Коллеги экс-парламентария по ГД РФ дали согласие на привлечение его к уголовной ответственности по представлению Генпрокуратуры. В суд Бессонов не ходил, его объявили в розыск, а потом решили проводить процесс заочно.