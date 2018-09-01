Матч «Ростов» - «Рубин» обновил рекорд посещаемости «Ростов-Арены» в РПЛ

СЕГОДНЯ 10:59 2018-09-01T10:59:31+03:00

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Матч 6-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Рубином», который состоялся в пятницу, 31 августа, на «Ростов-Арене» посмотрели 40 012 зрителей, и это — новый рекорд посещаемости нового домашнего стадиона «желто-синих в высшем дивизионе чемпионата страны.

Предыдущее достижение в РПЛ было зафиксировано во время последней игры прошлого сезона, в рамках 30-го тура между «Ростовом» и «Уралом»: за игрой тогда наблюдали 37,5 тысячи болельщиков. И, кстати, тот матч являлся третьим тестовым для «Ростов-Арены» в преддверии ЧМ-2018: стадион заполняли постепенно, повышая нагрузку с каждой проверочной игрой, поскольку стояла задача уловить слабые места в организации матчей.

А абсолютный на данный момент рекорд посещаемости ростовского 45-тысячника был установлен на матче чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии, который собрал свыше 43 тысяч поклонников футбола.