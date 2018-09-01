Автомобилисты сообщили, что «вафельница» в Ростове-на-Дону стерлась, не прослужив и два месяца

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-01T12:19:34+03:00

Судя по фото, от разметки ни осталось в буквальном смысле ни следа. Фото: ВК, паблик ПРО АВТО РОСТОВ | AAA61

А в ГИБДД рассчитывали с помощью этой разметки успешно бороться с пробками и авариями на перекрестках

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Новая вафельная разметка, которая появилась пару месяцев назад на перекрестке ул. Малиновского и пр. Стачки, стерлась — об этом сообщили в соцсетях ростовские водители, приложив для убедительности фото.

- Видимо, это была демо-версия, и она закончилась, - шутят автомобилисты. - Разметка полностью стерлась.

Сообщение вызвало иронию комментаторов:

- Ориентируйтесь по знакам, - советуют одни.

- И зебра ушла за «вафлей», - веселятся другие.

- Больше паники было! - констатируют третьи.

Первая вафельная разметка в Ростове-на-Дону действительно появилась как раз на этом перекрестке в первой половине июля, который разлиновали желтыми квадратами, предупреждающими автовладельцев о возможности попасть на штраф в размере 800 рублей, если нарушение (в случае, когда водитель, выехав на перекресток спровоцировал пробку, перегородив проезд в поперечном направлении) зафиксируют камеры видеонаблюдения.

Чуть позже такая же «вафельница» появилась и на пл. Ленина.

К слову, как недавно признался в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» новый глава управления ГИБДД по Ростовской области Олег Богун, создание таких разметок было одной из первых его инициатив на этом посту.

- Выезд на перекресток - одна из проблем города, которую надо решать, при этом мы исходили из анализа аварийной ситуации, - пояснил Богун. - Цель не наказать, а улучшить. Первое время после внедрения новшества мы анализировали ситуацию. Согласен с мнением водителей, что необходим таймер, чтобы автомобилисты могли ориентироваться по времени.

По его словам, впрочем, протоколов было составлено не так уж и много: 27 — на пр. Нагибина, еще 4 — на пр. Стачки.

Официальных комментариев от ГИБДД по поводу стершейся за такой короткий срок вафельной разметки в "КП" пока не поступало.