В Ростовской области 1 сентября школы распахнули двери для 44 тысяч первоклассников

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-01T12:17:48+03:00

Всего в этом учебном году за парты сели свыше четырехсот тысяч школьников. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

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Первый звонок в День знаний прозвенел для 44 тысячи первоклассников. Всего же в новом учебном году школы распахнули свои двери для почти 419 тысяч учеников.

Глава донского региона в этом году в честь 1 сентября решил посетить свою родную школу №8 в пос. Шолоховском Белокалитвинского района, которую он окончил более сорок лет назад.

- Я отчетливо помню свой первый класс, - рассказал Василий Голубев. - Моя первая учительница, Александра Петровна Переварюха, утром 1-го сентября встретила нас в классе. А мой классный руководитель – Валентина Федоровна Юдина. Многое из того, что мы получили в стенах этой школы, осталось в памяти и пригодилось в жизни.

Сегодня в этой средней школе, где с 2016-го реализуется профильное обучение по социально-научному направлению, а в прошлом году была открыта областная экспериментальная площадка по использованию сетевых технологий и дистанционного обучения, получают знания почти 640 детей.

Губернатор подарил родному учебному заведения музыкальный комплекс — и для занятий, и для отдыха.