В Ростовской области случайная прохожая ограбила частный дом на 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-01T12:36:40+03:00

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Преступление произошло в х. Кузнецовка Семикаракорского района, где проживает всего около тысячи человек (однако этот населенный пункт является одним из старейших казачьих хуторов — он появился еще в начале XIX века) и который находится в 44 км от райцентра, прямо средь бела дня.

- Да у нас тут все друг друга знают: кто же мог подумать, что обворуют-то, а? - сокрушался хозяин дома, позвонив в полицию и сообщив, что у него выкрали деньги и имущество на сумму порядка 350 тысяч рублей. - Не надолго выскочил по делам, дверь не запер — и вот на тебе! Так мы ведь никогда не закрываем двери, никто так не делает! Золото, сбережения — все пропало!

Сыщикам местного угрозыска, впрочем, удалось, быстро выйти на след злоумышленника — точнее, злоумышленницы, потому что на попытке сбыть краденое попалась 26-летняя местная жительница.

- Шла мимо, увидела незапертую входную дверь — и воспользовалась моментом, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МВД. - Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.3), ей грозит до шести лет лишения свободы.