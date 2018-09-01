Плохое сочетание: чрезвычайная пожароопасность и сильный ветер в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-01T13:25:15+03:00

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Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в городском департаменте по ГО и ЧС со ссылкой на Ростгидрометеоцентр, в первые четыре дня осени, в южной столице сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-го класса) — и при этом прогнозируется еще и усиление ветра.

- Необходимо строго соблюдать необходимые меры пожарной безопасности, - предупредили в ведомстве. - Во избежание появления ландшафтных пожаров нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. Кроме того, не нужно бросать непогашенные сигареты в траву, а также с балконов, из окон автомобилей, не следует оставлять после своих пикников мусор и тлеющие угли в мангале.

В главном управлении МЧС России по Ростовской области уточнили, что режим чрезвычайной пожароопасности отмечается по всему региону: в ближайшее время — без осадков, при восточном и юго-восточном ветре, порывы которого могут достигать 18 м/с, при том что температура воздуха может прогреваться почти до 34 градусов.