В Ростовской области открылась первая в регионе Мариинская женская гимназия

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-01T14:45:15+03:00

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Сегодня, в День знаний, 1 сентября, первая в Ростовской области Мариинская женская гимназия, которая находится в пос. Шолоховском, впустила в свои учебные аудитории первых 107 воспитанниц.

Что примечательно — она еще и носит статус казачьей: если ранее в Белокалитвинском им. Матвея Платова кадетском корпусе, единственном в регионе, помимо мальчиков-кадетов, обучались еще и девочки, но под одной, образно говоря, крышей, теперь же на Дону появилось обособленное учебное заведение для девочек.

Как уточнили «КП» - Ростов-на-Дону» в облправительстве, на оснащение этой гимназии оборудованием, закупку обмундирования, автобуса и автомобиля по распоряжению губернатора Василия Голубева из резервного фонда области было выделено порядка 11,5 млн рублей.

Пока что занятия для девочек по предметам общего и дополнительного образования будут идти по графику обычной школы, но в будущем планируется переход на круглосуточную форму пребывания, как это принято в других казачьих кадетских корпусах, для чего придется построить здания для занятий и размещения гимназисток.

Добавим, что на сегодняшний день в Ростовской области функционируют семь казачьих кадетских корпусов, в которых обучаются свыше 1,1 тысячи человек, и на протяжении целого ряда лет они неизменно признаются лучшими в стране: 85 процентов их выпускников поступают в передовые вузы России.