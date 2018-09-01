В Таганроге «Нива» насмерть сбила на пешеходном переходе пенсионера

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-01T16:20:39+03:00

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ДТП, жертвой которого стал 70-летний пенсионер, произошло в Таганроге на пешеходном переходе возле сетевого супермаркета на ул. Ломоносова.

- Мужчина переходил по пешеходному переходу со стороны супермаркета к жилому комплексу и был сбит на проезжей части (в направлении Мариупольского шоссе), - рассказали очевидцы. - Получилось так, что в тот самый момент уклонялся от машины, которая двигалась в левом ряду, отчего ускорился — и попал прямо под колеса другого автомобиля, «Нивы», ехавшей параллельным курсом в соседнем (правом) ряду, чей водитель не заметил пешехода. Тот погиб на месте, получив раны, не совместимые с жизнью.

Свидетели полагают, что шансов увидеть переходившего дорогу мужчину у человека за рулем «Нивы» попросту не было. Но возмущаются они тем, что водитель первого автомобиля, фактически спровоцировавшего смертельную аварию.

- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в госавтоинспекции. - После выяснения всех обстоятельств случившегося будет принят процессуальное решение.