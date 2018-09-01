Под Ростовом-на-Дону более трех часов тушили крупный ландшафтный пожар

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-01T17:33:18+03:00

Местные жители выложили в сеть снимки, свидетельствующие о том, как близко подобрался огонь к их домам. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"

Справиться с возгоранием удалось силами полусотни огнеборцев и с помощью четырнадцати единиц спецтехники

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Пожарным понадобилось более трех часов, чтобы справиться с крупным ландшафтным возгоранием, которое началось около 11 утра в десяти километрах к западу от Ростова-на-Дону, вблизи х. Казачий Ерик (Азовский район).

- Через некоторое время разбушевавшееся пламя вплотную подобралось на участки с домами и складам, - рассказали очевидцы. - Дымом заволокло всю округу.

К 11.40 пожару был присвоен 2-й ранг, отметили в главном управлении МЧС по Ростовской области, отметив, однако, что угрозу населенным пунктам удалось отвести.

- Погибших, пострадавших нет, - сообщил собеседник «КП» - Ростов-на-Дону. - К 12.45 возгорание удалось локализовать, еще спустя полчаса пожарные добились ликвидации открытого горения, занявшись проливкой тлеющих очагов.

Полностью погасить огонь, который прошел три тысячи квадратных метров (30 соток), удалось только к двум часам дня. В этом процессе были задействованы 49 человек личного состава и четырнадцать единиц спецтехники.

Ранее, напомним, в департаменте ГО и ЧС предупредили о сохранении режима чрезвычайной пожароопасности, при одновременном сильном ветре, как минимум до 4 сентября.