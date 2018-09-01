2018-09-01T19:12:21+03:00
Общество

В Ростовской области 13-летняя школьница отравилась противотуберкулезными таблетками

Девочку в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в 20-ю горбольницу южной столицы
Александр СТЕПАНОВ
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Ребенок находится под постоянным наблюдением специалистов.Ребенок находится под постоянным наблюдением специалистов.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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ЧП произошло в х. Крюков Тацинского района. 13-летняя учащаяся местной школы по имени Анастасия, по не выясненным на данный момент причинам, приняла дозу сильного лекарства, значительно превышающую норму.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на знакомых девочки-подростка, в тот вечер она находилась в кругу семьи, однако ей якобы стало скучно, и тогда она отправилась в комнату старшей сестры, где достала прописанные той врачом препараты — и выпила сразу несколько штук. По крайней мере, так звучит версия родственников.

Естественно, вскоре ей стало плохо, от жуткой боли Настя упала на пол, у нее начались судороги. Прибывшая по вызову скорая сначала доставила ее за 28 км в ЦРБ Тацинского района, однако медики, поставив ей диагноз «медикаментозное отравление» приняли решение не рисковать и отправили школьницу в Ростов-на-Дону — в 20-ю горбольницу (это еще 210 км в пути), где ей сразу начали делать необходимые оперативные манипуляции.

- Пациентка по-прежнему в тяжелом состоянии, она находится под постоянным наблюдением специалистов, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах. - Проинформированы, разумеется, правоохранительные органы, они проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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